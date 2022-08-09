На сибирской трассе автобус столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие (обновлено)

Жесткое ДТП с участием микроавтобуса произошло в Новосибирской области ночью 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Авария произошла на региональной автодороге в Новосибирской области. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадали 11 человек.

Двум зажатым в автомобиле гражданам потребовалась помощь сотрудников МЧС. Их спасли. Всех пострадавших госпитализировали.

«По уточненной информации сообщение об аварии на 91 км трассы К-17Р в двух километрах от н.п. Новый Шарап Ордынского района поступило 8 августа в 23:14 местного времени. Произошло столкновение грузового автомобиля „HOWO“ с микроавтобусом „Мерседес“ следовавшим по маршруту „Яровое — Новосибирск“, в котором находились 10 пассажиров и 1 водитель, детей среди них не было», — рассказали в ведомстве.

Для ликвидации последствий произошедшего задействовали 29 человек и 8 единиц техники.

Обновлено в 12:34. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автобуса осуществлял нелегальную перевозку пассажиров. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее погиб водитель Toyota Land Cruiser после столкновения с медведем на сибирской трассе.