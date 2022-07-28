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Происшествия

11 человек пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Сибири

11 человек обратились за медицинской помощью после столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный СКР.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

В ДТП погибли два человека.

Что произошло

28 июля около 07:00 на 189 км автодороги Красноярск — Енисейск произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Ractis и микроавтобуса Iveco.

Предварительно, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с микроавтобусом.

Водитель и пассажир Toyota Ractis скончались на месте происшествия.

На момент аварии в микроавтобусе находилось 14 пассажиров и 1 водитель.

В медучреждение обратилось 11 человек, в том числе один несовершеннолетний.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на Чуйском тракте.

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