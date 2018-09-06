На сибирячку завели уголовное дело из-за феминистских мемов во «Вконтакте»

Следком возбудил уголовное дело против 31-летней жительницы Омска Любови Калугиной, сообщает ИА «Город55» . Девушку обвиняют в возбуждении ненависти к мужчинам в социальной сети «Вконтакте». По её словам, речь идет о 12 феминистских постах с изображениями и текстом, опубликованных несколько лет назад.

Напомним, весной 2017 года житель Биробиджана написал заявление в правоохранительные органы о том, что посты Любови Калугиной в соцсетях возбуждают ненависть к мужчинам. В августе 2018-го содержание этих публикаций проверила экспертиза. Сейчас против девушки возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Любовь Калугина ведет свой видеоблог о феминизме на YouTube и радикально-феминистское сообщество во «Вконтакте». В действиях СКР она тоже видит дискриминацию. «И я, и знакомые писали жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам. Без толку. Это вопиющий случай сексистских двойных стандартов», — заявила она в интервью ИА «Город55».