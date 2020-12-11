На сына вице-мэра Барнаула завели уголовное дело после ДТП

По факту ДТП с участием Филиппа Воронкова возбудили уголовное дело. Сын первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова проходит по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), сообщил «Банкфакс».

Красный автомобиль протаранил забор и врезался в жилой дом.

В мае этого года Филипп Воронков уже подвергался административному наказанию, пишет издание. Тогда его лишили прав на полтора года за пьяную езду. Поэтому теперь его новое дело и стало уголовным.

Как указано в полицейском рапорте, достоверно зная о наложенных ограничениях, Воронков 19 ноября пьяным сел за руль автомобиля, что закончилось аварией.

Напомним, ДТП произошло вечером 19 ноября на улице Власихинской, в районе дома № 27. Было известно, что 37-летний водитель, ранее лишенный водительских прав, врезался в одноэтажный частный жилой дом.

Сотрудники ГИБДД предложили виновнику пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но тот ответил отказом.