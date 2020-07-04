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Происшествия

На сырзаводе, где Виктор Томенко плел «косички», произошел пожар

На сырзаводе в селе Зимари, что в Калманском районе, 3 июля произошел пожар, сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул». Завод известен не только своим сыром, но и тем, что еще в ходе своей избирательной кампании губернатор Виктор Томенко учился здесь плести сырные косички.

Пожар на заводе "Рикон" в селе Зимари, Калманский район.
Пожар на заводе "Рикон" в селе Зимари, Калманский район.
"Инцидент Барнаул".

Возгорание на заводе «Рикон», по словам подписчиков сообщества «Барнаул22», произошло днем 3 июля, в тот же день его потушили.

Объем ущерба пока не понятен. В ГУ и ЧС об инциденте в Калманском районе сообщают так: пожар произошел в административно-бытовом здании.

Виктор Томенко побывал на заводе «Рикон» в августе 2018 года, еще будучи врио губернатора. По предложению директора завода он поучаствовал в мастер-классе по плетению сырных кос.

Вскоре после визита завод начал поставлять продукцию в торговую сеть «Мария-Ра».

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, 3 июля в регионе потушили 38 пожаров.

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