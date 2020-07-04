На сырзаводе, где Виктор Томенко плел «косички», произошел пожар

Возгорание на заводе «Рикон», по словам подписчиков сообщества «Барнаул22», произошло днем 3 июля, в тот же день его потушили.
Объем ущерба пока не понятен. В ГУ и ЧС об инциденте в Калманском районе сообщают так: пожар произошел в административно-бытовом здании.
Виктор Томенко побывал на заводе «Рикон» в августе 2018 года, еще будучи врио губернатора. По предложению директора завода он поучаствовал в мастер-классе по плетению сырных кос.
Вскоре после визита завод начал поставлять продукцию в торговую сеть «Мария-Ра».
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, 3 июля в регионе потушили 38 пожаров.