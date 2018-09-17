На съемках сериала «Смерш» актер погиб при репетиции массовой драки

Инцидент случился 14 сентября в городе Тутаеве, где проходят съемки. Во время репетиции массовой драки 50-летний актер получил удар в висок. Его госпитализировали, но в больнице он скончался.
Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи продолжают собирать доказательства, сообщает СУ СКР по Ярославской области.
В качестве свидетелей допрашивают членов съемочной группы, в том числе известного актера Алексея Макарова. Также проведут судебно-медицинскую экспертизу.