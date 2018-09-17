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На съемках сериала «Смерш» актер погиб при репетиции массовой драки

Актер массовки погиб после травмы, полученной во время репетиции массовой драки на съемках сериала «Смерш», пишут РИА Новости.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Инцидент случился 14 сентября в городе Тутаеве, где проходят съемки. Во время репетиции массовой драки 50-летний актер получил удар в висок. Его госпитализировали, но в больнице он скончался.

Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи продолжают собирать доказательства, сообщает СУ СКР по Ярославской области.

В качестве свидетелей допрашивают членов съемочной группы, в том числе известного актера Алексея Макарова. Также проведут судебно-медицинскую экспертизу.

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