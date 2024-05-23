Мощные взрывы и пожар на складе пиротехники в Колумбии, пострадали уже более 20 человек. Об этом сообщает Shot.

В городе Соача, расположенном в 20 км от столицы Колумбии Боготы, произошло возгорание на предприятии по производству фейерверков. Очевидцы утверждают, что перед началом пожара были слышны несколько сильных взрывов, а в соседних зданиях выбило стекла.

На месте работают экстренные службы, район оцеплен. Власти просят людей избегать посещения этого района. Информация о количестве пострадавших и причинах происшествия уточняется.

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