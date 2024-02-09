На складе Wildberries в Электростали избили сотрудника после массовой драки

Накануне на складе произошла драка из-за штрих-кода, в которой участвовали более ста сотрудников, сообщает Baza .

Позже на камеры видеонаблюдения попала еще одна драка.

Двое мужчин шли товаром, и один из них резко нападал на другого.

Известно, что между работниками давно был конфликт. В тот день сотрудник решил расквитаться с соперником и специально позвал с собой в сторону основного корпуса. Там он избил его. Их разнял коллега.

Уехавшим сотрудникам полиции пришлось снова возвращаться на склад и составлять протокол.

Ранее cтало известно, сколько продавцов осталось на Widberries после пожара в Шушарах. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что их количество не уменьшилось.

Самое важное - в нашем Telegram-канале