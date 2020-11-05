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Происшествия

На сочинском пляже нашли самокат и телефон пропавшего предпринимателя

В Сочи найдены личные вещи пропавшего предпринимателя Игоря Коропова — самокат, рюкзак и телефон, сообщает «Интерфакс».

Сочи. Море.
Сочи. Море.
altapress.ru

Вещи обнаружены на пляже Имеретинской низменности.

Рюкзак нашел рыбак, а самокат и телефон — полицейские. Самого Коропова продолжают искать спасатели МЧС. Работы идут на всей сочинской акватории Черного моря и под водой, пишет bfm.ru.

Игорь Коропов пропал 1 ноября. Приблизительно в три часа ночи бизнесмен вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь.

Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели».

Пропавший — сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox. По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тыс. студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 млн рублей.

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