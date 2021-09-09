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Происшествия

На сотрудников «Почты России» завели дело из-за похищения 2 млн рублей с помощью лотерейных билетов

В Ярославле представители УФСБ по региону заподозрили сотрудников «Почты России» в хищении 2 млн рублей.

Почта России.
Почта России.
Анна Зайкова.

По предварительной информации, деньги они смогли похитить с помощью лотерейных билетов, сообщает 76.ru со ссылкой на Управление федеральной почтовой связи по области.

Факты хищения выявили во время служебной проверки.

Для получения выигрыша подозреваемые регистрировали билеты, а потом отменяли операцию покупки. Компания передала полицейским все материалы и документы, которые нужны для следствия, пишет polit.ru.

В отношении сотрудников почты завели уголовное дело по статье о присвоении и растрате (ст.160 УК РФ).

Нарушения не отразились на обслуживании клиентов, добавили в Управлении федеральной почтовой связи.

Ранее неизвестные обокрали шесть машин «Почты России» в Барнауле.

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