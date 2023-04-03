На Старом мосту образовалась пробка из-за фуры

Пробка в сторону Новоалтайска образовалась на Старом мосту, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Как рассказали в сообществе, движение по мосту затруднил водитель фуры. Он пытался проехать через ограничитель.

В комментариях многие пользователи возмутились по поводу профессионализма водителя. Они рассказали, что грузовые автомобили нарушают ПДД и на других участках дорог.

«Одни по пр. Ленина ездят, другие знаки не видят. Их надо водительского удостоверения лишать. Куда ГИБДД смотрит?», — поделился своим мнением участник сообщества.

Автор видео добавила, что на этом участке дороги часто застревают грузовые автомобили.

Ранее массовая авария с участием нескольких грузовиков и фуры произошла на алтайской трассе.