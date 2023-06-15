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Происшествия

На стройке Новосибирска рухнул башенный кран. Погибла крановщица

Утром 15 июня в Новосибирске рухнул башенный кран, пишет vn.ru.

Рухнул строительный кран.
Рухнул строительный кран.
АСТ 54

Погибла 57-летняя крановщица.

Предварительно - сильные повреждения получили восемь автомобилей.

Причина обрушения крана пока неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее следователи возбудили дело по факту гибели 50-летнего крановщика в Барнауле. ЧП произошло вечером 23 июня 2018 года после резкого ухудшения погоды.

Кран, работавший на стройплощадке ЖК "Собрание", рухнул на проспект Ленина и повредил крышу Дворца бракосочетаний, а также два автомобиля.

В кабине крана в это время находился 50-летний машинист. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

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