На стройке Новосибирска рухнул башенный кран. Погибла крановщица

Погибла 57-летняя крановщица.

Предварительно - сильные повреждения получили восемь автомобилей.

Причина обрушения крана пока неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее следователи возбудили дело по факту гибели 50-летнего крановщика в Барнауле. ЧП произошло вечером 23 июня 2018 года после резкого ухудшения погоды.

Кран, работавший на стройплощадке ЖК "Собрание", рухнул на проспект Ленина и повредил крышу Дворца бракосочетаний, а также два автомобиля.

В кабине крана в это время находился 50-летний машинист. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.