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Происшествия

На стройке жилого дома нашли ящик с человеческими костями и черепами

В Ивангороде Ленинградской области на стройке жилого дома рабочие обнаружили ящик с человеческими костями и черепами, сообщает РЕН ТВ.

Череп. Останки.
Череп. Останки.
СС0

Находку экспертам, которым предстоит установить причину смерти и личности погибших.

Проводится проверка.

Ранее в Красноярском крае на железнодорожной станции задержали мужчину, который вез в личных вещах костные останки давно умершего человека.

Перевозчика задержали во время досмотра личных вещей через интроскоп. Мужчина начал утверждать, что является священнослужителем и перевозит останки святого из города Енисейска Красноярского края в Москву. Но охранники этому не поверили и задержали мужчину до выяснения всех обстоятельств.

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