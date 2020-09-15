На стройке жилого дома нашли ящик с человеческими костями и черепами

Находку экспертам, которым предстоит установить причину смерти и личности погибших.
Проводится проверка.
Ранее в Красноярском крае на железнодорожной станции задержали мужчину, который вез в личных вещах костные останки давно умершего человека.
Перевозчика задержали во время досмотра личных вещей через интроскоп. Мужчина начал утверждать, что является священнослужителем и перевозит останки святого из города Енисейска Красноярского края в Москву. Но охранники этому не поверили и задержали мужчину до выяснения всех обстоятельств.