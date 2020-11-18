В районе Телецкого озера пропал мужчина, на берегу нашли его вещи

Мужчина вышел из дома около 4:00 и исчез. Сотрудники полиции обнаружили на берегу Бии оставленные вещи.
16 ноября спасатели обследовали 3 км береговой линии вниз по течению, а также проверили 15 км акватории от села Кебезень до села Тулой.
«Во время поисковых мероприятий спасатели проверяли все уловы (заводи) на маршруте. Поиск пропавшего результата пока не дал», — цитируют спасателей «Новости Горного Алтая».
Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летнего Ярослава Прокопенко. Молодого человека до сих пор не нашли.