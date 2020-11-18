Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В районе Телецкого озера пропал мужчина, на берегу нашли его вещи

20 сентября 37-летний житель Артыбаша ушел из дома и не вернулся. Его вещи нашли на берегу Бии, а самого мужчину ищут до сих пор.

Окрестности села Артыбаш. Берег реки Бия.
Окрестности села Артыбаш. Берег реки Бия.
Скриншот google.ru/maps

Мужчина вышел из дома около 4:00 и исчез. Сотрудники полиции обнаружили на берегу Бии оставленные вещи.

16 ноября спасатели обследовали 3 км береговой линии вниз по течению, а также проверили 15 км акватории от села Кебезень до села Тулой.

«Во время поисковых мероприятий спасатели проверяли все уловы (заводи) на маршруте. Поиск пропавшего результата пока не дал», — цитируют спасателей «Новости Горного Алтая».

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летнего Ярослава Прокопенко. Молодого человека до сих пор не нашли.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость