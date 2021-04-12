На Чуйском тракте в Искитимском районе Новосибирской области вечером 11 апреля произошло жуткое ДТП — столкнулись Toyota Carina и ИЖ «Москвич-412». Вторую машину разорвало пополам, ее водитель убежал с места аварии, сообщили очевидцы.

Авария случилась между станциями Керамкомбинат и Дорогино, пишут в группе «АСТ-54».

От удара Toyota Carina осталась без передней части, а «Москвич» улетел в кювет. Все живы. Водители получили травмы головы.

По словам свидетелей, водитель отечественного авто решил покинуть место аварии, но потом вернулся.

«У человека был шок! И был он совершено трезвый! Мы лично проезжали там, при нас водитель москвича пришел обратно. Он курил без остановки и просто спрашивал, все ли живы. Спросили у него, что произошло, он ответил, что тормозил. Видимо хотел свернуть в деревню», — пояснили в комментариях.

Ранее в Рубцовске в ДТП погибла женщина 1990 года рождения. Она сидела на пассажирском месте в автомобиле Lexus, водитель которого врезался в остановочный павильон.