На трассе Барнаул-Новосибирск в ДТП разорвало автомобиль

Автомобилисты сообщают о серьезном ДТП на новосибирской трассе. Легковой автомобиль от удара почти разорвало на части. Видео опубликовали в группе « Инцидент Барнаул ».

Авария произошла в Новосибирской области в районе поселка Дорогино между Черепаново и Линево.

Столкнулись грузовик с прицепом, который развернуло поперек проезжей части, и легковой автомобиль.

О пострадавших пока не сообщается.

Водители заметили, что этот участок дороги в районе Черепаново унес много жизней. Дорогу даже окрестили «трассой смерти».

«Каждая поездка в Нск и обратно — уже морально можно готовиться к тому, что можешь не вернуться», — иронизируют в комментариях.

27 января в Алтайском крае на бийской трассе произошло жуткое ДТП — легковушка Toyota Ist выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Land Cruise. Ist улетела в кювет, превратившись в груду металла.

Женщина-водитель погибла на месте до приезда врачей.