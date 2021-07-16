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Происшествия

На три миллиона рублей изъяли у россиянина запасов черной икры

У 31-летнего россиянина, жителя села Нижнее Пронге в Хабаровском крае, нашли запасы черной икры на три миллиона рублей.

Кот и черная икра.
Кот и черная икра.
Twitter

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконной добыче водных биоресурсов.

В сумке мужчины полицейские обнаружили 28 пластиковых контейнеров с черной икрой. Деликатес изъят и помещен на ответственное хранение, подчеркнули в МВД.

Мужчина помещен под домашний арест, пишет Lenta.ru. Проводится расследование.

Ранее в Иркутской области полицейские изъяли более 400 килограммов черной икры сомнительного происхождения. На черную икру полицейские наткнулись на стационарном посту, который находится возле озера Байкал. Внимание привлек грузовик Scania с полуприцепом. Всю подозрительную осетровую икру забрали на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств ее происхождения.

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