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Жизнь

Огромная куча черной икры вызвала подозрения у полиции и отправилась «на ответственное хранение»

В Иркутской области полицейские изъяли более 400 килограммов черной икры сомнительного происхождения, сообщает региональное МВД.

Кот и черная икра.
Кот и черная икра.
Twitter

На черную икру полицейские наткнулись на стационарном посту, который находится возле озера Байкал. Внимание привлек грузовик Scania с полуприцепом.

«Среди свежемороженой рыбной продукции проверяющие обнаружили пищевые контейнеры без маркировки. В них оказалась икра осетра общим весом более 400 килограммов», — рассказали в ведомстве.

При этом деликатес перевозили без соответствующих сопроводительных документов, что и вызвало большие сомнения.

Водителя большегруза, 46-летнего мужчину, привлекли к административной ответственности и оштрафовали — за отсутствие товарно-транспортных документов и нарушение ветеринарных правил.

Всю подозрительную осетровую икру забрали на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств ее происхождения.

Кстати, накануне на Байкале заметили черную воду с отвратительным запахом, а у другого берега она еще и с пленкой — никаких параллелей с черной икрой, просто это интересно.

Ранее в Бурятии полицейские присвоили 14 мешков свежей рыбы с икрой, которую выловили браконьеры.

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