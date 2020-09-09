Огромная куча черной икры вызвала подозрения у полиции и отправилась «на ответственное хранение»

На черную икру полицейские наткнулись на стационарном посту, который находится возле озера Байкал. Внимание привлек грузовик Scania с полуприцепом.
«Среди свежемороженой рыбной продукции проверяющие обнаружили пищевые контейнеры без маркировки. В них оказалась икра осетра общим весом более 400 килограммов», — рассказали в ведомстве.
При этом деликатес перевозили без соответствующих сопроводительных документов, что и вызвало большие сомнения.
Водителя большегруза, 46-летнего мужчину, привлекли к административной ответственности и оштрафовали — за отсутствие товарно-транспортных документов и нарушение ветеринарных правил.
Всю подозрительную осетровую икру забрали на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств ее происхождения.
Кстати, накануне на Байкале заметили черную воду с отвратительным запахом, а у другого берега она еще и с пленкой — никаких параллелей с черной икрой, просто это интересно.
Ранее в Бурятии полицейские присвоили 14 мешков свежей рыбы с икрой, которую выловили браконьеры.