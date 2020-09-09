Огромная куча черной икры вызвала подозрения у полиции и отправилась «на ответственное хранение»

В Иркутской области полицейские изъяли более 400 килограммов черной икры сомнительного происхождения, сообщает региональное МВД.

На черную икру полицейские наткнулись на стационарном посту, который находится возле озера Байкал. Внимание привлек грузовик Scania с полуприцепом.

«Среди свежемороженой рыбной продукции проверяющие обнаружили пищевые контейнеры без маркировки. В них оказалась икра осетра общим весом более 400 килограммов», — рассказали в ведомстве.

При этом деликатес перевозили без соответствующих сопроводительных документов, что и вызвало большие сомнения.

Водителя большегруза, 46-летнего мужчину, привлекли к административной ответственности и оштрафовали — за отсутствие товарно-транспортных документов и нарушение ветеринарных правил.

Всю подозрительную осетровую икру забрали на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств ее происхождения.

Кстати, накануне на Байкале заметили черную воду с отвратительным запахом, а у другого берега она еще и с пленкой — никаких параллелей с черной икрой, просто это интересно.

Ранее в Бурятии полицейские присвоили 14 мешков свежей рыбы с икрой, которую выловили браконьеры.