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На улице в Алтайском крае нашли труп мужчины

На одной из улиц в селе Тогул Тогульского района 19 декабря обнаружили труп 39-летнего местного жителя. На теле были признаки насильственной смерти, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Зима. Женщина идет по снегу.
Зима. Женщина идет по снегу.
СС0

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшего. Ранее мужчина был судим несколько раз.

По данным следствия, вечером 18 декабря подозреваемый вместе с другими людьми выпивал в доме приятеля. Сельчанин поссорился с хозяином жилища и несколько раз ударил его коленом в область головы, а потом продолжил избивать во дворе.

Мужчина скончался от полученных телесных повреждений на крыльце дома. Чтобы скрыть преступление, сельчанин вынес тело знакомого на дорогу, попытавшись инсценировать несчастный случай.

Подозреваемого заключили под стражу. Правоохранители продолжают расследование.

Напомним, 11 декабря в Рубцовске также обнаружили труп мужчины. Потерпевший числился пропавшим без вести. Через некоторое время задержали подозреваемого.

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