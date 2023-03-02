2 марта
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Происшествия

На улице вейп взорвался в руках российского студента

В руках 17-летнего российского студента взорвался вейп, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

ЧП случилось в Керчи.

Молодой человек нашел вейп на улице по дороге на занятия и решил взять с собой. На остановке студент поставил устройство на зарядку.

В какой-то момент электронная сигарета начала нагреваться. Парень испугался, но не успел выбросить вейп, и устройство взорвалось у него в руках, пишет Lenta.ru.

Студент получил открытую рану кисти руки. Его доставили в больницу.

Ранее Роспотребнадзор поддержал запрет вейпов в России. Сспикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов.

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