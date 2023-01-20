Роспотребнадзор поддержал запрет вейпов в России

Любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, Роспотребнадзор концептуально поддерживает, подчеркивает издание.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов.

«Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в России и их запрету для подростков», — сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.