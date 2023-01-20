20 января
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Жизнь

Роспотребнадзор поддержал запрет вейпов в России

Роспотребнадзор поддержал идею возможного запрета на продажу вейпов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, Роспотребнадзор концептуально поддерживает, подчеркивает издание.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов.

«Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в России и их запрету для подростков», — сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Напомним, розничная торговля никотином и его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл, сейчас запрещена законодательно.

Ранее о «безопасной» альтернативе курения предупредили россиян.

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