О «безопасной» альтернативе курения предупредили россиян

Курение кальяна не может быть безопасным, поскольку в нем также присутствует никотин.
«Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это „здоровая“ альтернатива вредной привычки», — уточняет Абакумов.
Групповое раскуривание кальяна может спровоцировать распространение различных инфекций — в частности, COVID-19.
Такой вид курения также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
В случае отказа от употребления никотиносодержащей продукции эффект будет заметен уже через 12 часов.