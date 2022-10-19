19 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О «безопасной» альтернативе курения предупредили россиян

Курение кальяна способно спровоцировать множество заболеваний. Об этом «Мосленте» рассказал врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов.

Сигарета.
Сигарета.
СС0.

Курение кальяна не может быть безопасным, поскольку в нем также присутствует никотин.

«Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это „здоровая“ альтернатива вредной привычки», — уточняет Абакумов.

Групповое раскуривание кальяна может спровоцировать распространение различных инфекций — в частности, COVID-19.

Такой вид курения также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

В случае отказа от употребления никотиносодержащей продукции эффект будет заметен уже через 12 часов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость