О «безопасной» альтернативе курения предупредили россиян

Курение кальяна способно спровоцировать множество заболеваний. Об этом «Мосленте» рассказал врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов.

Курение кальяна не может быть безопасным, поскольку в нем также присутствует никотин.

«Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это „здоровая“ альтернатива вредной привычки», — уточняет Абакумов.

Групповое раскуривание кальяна может спровоцировать распространение различных инфекций — в частности, COVID-19.

Такой вид курения также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

В случае отказа от употребления никотиносодержащей продукции эффект будет заметен уже через 12 часов.