Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля. Сотня зданий сгорели, один человек погиб. Altapress.ru разбирается, что известно к этому часу.

Что известно о пожаре в поселке Сосьва

Сосьва расположен в 260 км к северу от Екатеринбурга, население — около 7 тыс. человек.

В поселке 25 апреля вспыхнула трава возле ЛИУ-23. Пламя быстро перешло на постройки.

Для тушения задействовали пожарные поезда и вертолет. Огонь уже уничтожил сотни жилых домой, магазины, школу, больницу.

Также сгорело лечебно-исправительное учреждение. В нем лежали более двухсот осужденных с ВИЧ и туберкулезом — их эвакуировали.

Цифры Пожар тушат 120 спасателей и 33 единицы техники, среди них — два пожарных поезда, вертолет МЧС и Росгвардии. От реки проложили двухкилометровую магистраль для подачи воды, передает Е1.

Погибший

Известно, что погиб 62-летний житель, который 25 апреля отметил день рождения.

Кадры с места пожара

Фотографии и видео опубликовали Mash и МЧС России. Как сообщают спасатели, тушение пожара не прерывалось ни на минуту.

Что говорят жители поселка

Е1 удалось поговорить с одним из жителей:

Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, колония — полностью. Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас, — поделился впечатлениями очевидец.

Напомним, в Алтайском крае 8 сентября 2010 года произошел пожар в селе Николаевка, который не оставил после себя почти ничего.