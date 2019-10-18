На Урале учительница умерла на глазах школьников

Коллеги вывели детей, вызвали скорую помощь, но спасти 62-летнюю женщину не смогли, пишет ura.ru.
Женщина имела нагрузку 18 часов в неделю, это средний показатель. Причину смерти установят специалисты.
Инцидент произошел 17 октября.
Учительница начальных классов челябинской школы № 39 умерла в актовом зале во время прослушивания участников конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу».
Коллеги вывели детей, вызвали скорую помощь, но спасти 62-летнюю женщину не смогли, пишет ura.ru.
Женщина имела нагрузку 18 часов в неделю, это средний показатель. Причину смерти установят специалисты.
Инцидент произошел 17 октября.
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