Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Урале учительница умерла на глазах школьников

Учительница начальных классов челябинской школы № 39 умерла в актовом зале во время прослушивания участников конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу».

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Коллеги вывели детей, вызвали скорую помощь, но спасти 62-летнюю женщину не смогли, пишет ura.ru.

Женщина имела нагрузку 18 часов в неделю, это средний показатель. Причину смерти установят специалисты.

Инцидент произошел 17 октября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость