Женщину-педагога уволили и вызвали на допрос из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске тренера юношеского центра уволили из-за откровенных фотографий 20-летней давности, после чего вызвали в МВД на допрос по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом женщина сообщила на своей странице в «ВК», пишет «Российская газета».

Ранее по результатам прокурорской проверки педагога уволили с работы «за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности». Поводом для этого стали фотографии в соцсетях, где она позировала перед фотокамерой в обнаженном виде.

В свою очередь женщина сообщила, что эти фотографии были сделаны в рамках творческого проекта «Эксперимент», в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью приняла участие в 2000 году. Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе снимках признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального.

2 октября педагог обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении нарушенных прав.

После этого женщину вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. В МВД информацию о допросе подтвердили, однако отметили, что пока проводится доследственная проверка.

— Поскольку мой адвокат сейчас находится в больнице, я вынуждена была направить по почте соответствующее уведомление в РОВД, — пишет женщина. — Почему необходим адвокат? Статус свидетеля в ходе допроса может быть легко изменен, на основании моих же показаний и пояснений, на статус подозреваемого.

Ранее в одной из школ Красноярска ученики, предположительно, распространили в соцсетях неприличный ролик, героиней которого стала женщина, похожая на учительницу. Педагог обратилась в полицию