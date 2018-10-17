На Урале задержали хакера, который взломал сервер госорганов на Алтае, чтобы майнить биткоины

Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего хакера из Курганской области, который взламывал сервера частных фирм, а также госорганов в Республике Алтай, в Челябинской, Орловской, Ярославской областях, сообщает Gazeta45.com.

Незаконный промысел курганец начал в декабре 2017 года. С помощью мощностей чужих серверов парень майнил криптовалюту.

Используя вредоносные программы, парень находил незащищенные сервера и подбирал пароли доступа. Завладев компьютерами, он включал процесс майнинга. Полученные деньги выводил на электронный кошелек.

Попался злоумышленник на взломе сервера правительства Ярославской области. Он чем за час осуществил более сотни тысяч попыток перебора пароля. В это время его выявили сотрудники собственной безопасности областного правительства и сообщили об этих атаках в правоохранительные органы.

По данным УФСБ Курганской области в отношении злоумышленника было возбужденно и расследовано дело по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.