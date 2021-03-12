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Происшествия

На ветврача в Барнауле завели дело о взятках

Ведущего ветеринарного врача противоэпизоотического отдела управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Барнаулу подозревают в получении взятки.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

С июня по декабрь 2017 года, по версии следствия, подозреваемый получил от представителя одной из коммерческих организаций взятки в сумме 108 500 рублей за ускоренную выдачу ветеринарных свидетельств на перевозку продукции.

Преступную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, сообщили в Западно-Сибирском следственно управлении на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно, что ветеринар этого же управления в течение двух лет получала взятки от предпринимателя за быстрое и беспрепятственное проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции.

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