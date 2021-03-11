На видео попал момент обрушения крыши в распределительном центре «Магнита»

В новом распределительном центре (РЦ) «Магнита» в Новосибирске обрушилась часть крыши. Момент ЧП попал на запись камеры видеонаблюдения.

По данным пресс-службы «Магнита», весь персонал РЦ оперативно эвакуировали, никто не пострадал, пишет «АСТ-54».

Крыша рухнула в пристройке к центру. После обследования кровли совместно с представителями собственника («Магнит» арендует РЦ) и экспертами приняли решение возобновить работу в основном здании склада.

«Приемка и отгрузка товаров восстановлены. Сейчас „Магнит“ проводит техническую экспертизу поврежденных конструкций пристройки, чтобы спланировать ремонтные работы и полностью возобновить ее функционал. Доступ работников в склада на территорию пристройки запрещен», — добавили в «Магните».

Известно, что общая площадь склада составляет более 40000 кв. м, он призван обслуживать около 450 магазинов розничной сети в Новосибирской области и Алтайском крае.

В церемонии открытия объекта осенью 2020 года принимал участие губернатор НСО Андрей Травников.

В середине февраля во Владикавказе взрыв уничтожил трехэтажное здание, в котором располагался гипермаркет «Магнит».