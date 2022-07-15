15 июля
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Происшествия

На выпасе нашли мертвого сибиряка с расплавленным телефоном

В Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти пастуха в результате удара молнией, сообщает «Интерфакс».

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

«Предварительно, причиной гибели мог стать удар молнией. При погибшем находился расплавленный сотовый телефон», — говорится в сообщении регионального СКР.

Накануне около полуночи в полицию поступило сообщение о пропаже 25-летнего жителя деревни Десподзиновка.

Мужчина не вернулся домой после выпаса скота.

Поиски, которые осложняла гроза, вели полицейские и местные жители.

К утру в километре от деревни Десподзиновка в поле было обнаружено тело молодого человека.

Ранее молния в «чертов день» убила сибирячку с сыном возле целебного источника.

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