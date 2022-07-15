На выпасе нашли мертвого сибиряка с расплавленным телефоном

«Предварительно, причиной гибели мог стать удар молнией. При погибшем находился расплавленный сотовый телефон», — говорится в сообщении регионального СКР.
Накануне около полуночи в полицию поступило сообщение о пропаже 25-летнего жителя деревни Десподзиновка.
Мужчина не вернулся домой после выпаса скота.
Поиски, которые осложняла гроза, вели полицейские и местные жители.
К утру в километре от деревни Десподзиновка в поле было обнаружено тело молодого человека.
Ранее молния в «чертов день» убила сибирячку с сыном возле целебного источника.