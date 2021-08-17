17 августа
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Происшествия

Молния в «чертов день» убила сибирячку с сыном возле целебного источника

В Туве от удара молнии погибли мать с сыном, которые во время непогоды в пятницу, 13 августа, решили отдохнуть на природе, сообщает «Интерфакс».

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

Инцидент произошел на популярном месте отдыха возле села Бора-Тайга.

«Женщина и ее 20-летний сын, несмотря на штормовое предупреждение, приехали к селу. Начался сильный дождь, они укрылись в палатке, в которую ударила молния. К сожалению, люди скончались», — рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе.

В ЕДДС уточнили, что окрестности села Бора-Тайга притягивают жителей, поскольку там находится целебный источник.

Кстати, бывший тувинский лидер Шолбан Кара-оол заявлял о намерении забрать часть красноярских и иркутских земель с целебной водой.

Ранее altapress.ru рассказал несколько фактов про пятницу 13-е: когда появился «праздник» и почему в этот день важно расчесывать волосы.

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