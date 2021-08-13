Пятница 13-е: когда появился «праздник» и почему в этот день важно расчесывать волосы

1 Как появилась пятница 13-е

Эта отметка в календаре берет свое начало в глубокой древности. Считается, что именно в пятницу 13-го на шабаш слетались 12 злобных ведьм. В разгар «вечерники» к ним присоединялся Сатана. Ему присваивали номер «13».

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В христианстве дата считается неблагоприятной. В этот день Адам и Ева отведали запретный плод, а Каин убил брата Авеля.

Закрепилось суеверие в 18 веке. Именно в пятницу 13-го английские власти на глазах публики выпустили в открытое море корабль. С тех пор судно никто не видел.