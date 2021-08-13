Пятница 13-е: когда появился «праздник» и почему в этот день важно расчесывать волосы

Эта отметка в календаре берет свое начало в глубокой древности. Считается, что именно в пятницу 13-го на шабаш слетались 12 злобных ведьм. В разгар «вечерники» к ним присоединялся Сатана. Ему присваивали номер «13».
В христианстве дата считается неблагоприятной. В этот день Адам и Ева отведали запретный плод, а Каин убил брата Авеля.
Закрепилось суеверие в 18 веке. Именно в пятницу 13-го английские власти на глазах публики выпустили в открытое море корабль. С тех пор судно никто не видел.
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В «праздник» девушкам рекомендуют 13 минут расчесывать волосы. Но обязательно деревянной расческой — именно она «электризует» купюры. А вот стричься. наоборот, не следует.
- Пятница 13-е — неудачный день для свадьбы. Брак, заключенный в этот день, не будет удачным.
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Запрещены выпивка и время в шумных компаниях. Гулянья притягивают неудачу.
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Тем, кто бронирует билеты, крупные авиакомпании в пятницу 13-го делают скидку 20%.
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Сильнее всего дату не любят в Европе. К примеру, на «чертовом колесе» в венском парке нет кабины под номером 13.
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У страха пятницы 13-го есть официальное название — параскаведекатриафобия. Слово образовано от двух греческих «paraskevi», что означает пятницу, и «dekatrei», что означает 13.