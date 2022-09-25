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Происшествия

На выступлении 12-летней блогерши пострадало более 15 человек, вызвали пять машин скорой помощи

На выступлении юной российской блогерши Миланы Хаметовой в торговом центре в Минске (Белорусь) произошла давка и отказались работать лифты из-за огромного количества людей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

Милана Хаметова
Милана Хаметова
100biografiy.ru

По предварительным данным, 24 сентября в Минск приехала российская блогерша Милана Хаметова. Она собиралась провести встречу с фанатами в торговом центре Dana Mall.

«Комсомольская правда» сообщает, что на встречу пришло 10 тыс. человек. Администрация торгового центра потребовала сократить мероприятия с 2 часов до 20 минут.

В результате столпотворения произошла давка. Кроме того, случилась перегрузка лифтовой системы и кабина с 20 пассажирами экстренно остановилась. На помощь вызвали одну реанимационную и четыре линейные бригады скорой медицинской помощи.

Людей вызволили из кабины, все пострадавшие получили медицинскую помощь.

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