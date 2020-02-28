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Происшествия

На трассе Барнаул — Бийск в ДТП погибли два человека

Около 10:10 28 февраля в Алтайском крае на 311 км Чуйского тракта произошло смертельное ДТП. Погибли два человека, рассказали altapress.ru в краевой Госавтоинспекции.

ДТП на трассе Барнаул - Бийск.
ДТП на трассе Барнаул - Бийск.
Скриншот видео Barnaul22

По предварительным данным, водитель 1971 года рождения за рулем ВАЗ 21140 не учел дорожные и метеоусловия, не справился с управлением и врезался в движущийся во встречном направлении Mitsubishi Canter под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате аварии погиб водитель ВАЗа и его пассажирка 1974 года рождения. Водитель и пассажир иномарки получили травмы, они госпитализированы в Бийскую ЦРБ.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Напомним, что после полудня 28 февраля бийскую трассу перекрыли для грузовиков и автобусов.

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