По предварительным данным, водитель 1971 года рождения за рулем ВАЗ 21140 не учел дорожные и метеоусловия, не справился с управлением и врезался в движущийся во встречном направлении Mitsubishi Canter под управлением мужчины 1974 года рождения.
В результате аварии погиб водитель ВАЗа и его пассажирка 1974 года рождения. Водитель и пассажир иномарки получили травмы, они госпитализированы в Бийскую ЦРБ.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
Напомним, что после полудня 28 февраля бийскую трассу перекрыли для грузовиков и автобусов.