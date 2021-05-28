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Происшествия

На железной дороге в Новоалтайске обнаружили мужчину с множеством травм

Транспортная полиция устанавливает личность мужчины, которого обнаружили 28 мая на железнодорожных путях в Новоалтайске. Мужчина находится в тяжелом состоянии: у него многочисленные переломы, сообщает УТ МВД России по СФО.

Железная дорога.
Железная дорога.
Михаил Хаустов

28 мая в полицию поступило сообщение о травмированном мужчине, который лежит на железнодорожных путях в районе остановочного пункта Сосняк.

Прибывшие на место происшествия следователи провели осмотр железнодорожного участка, пострадавшего доставили в горбольницу Барнаула, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы. В данный момент он находится в тяжелом состоянии.

В связи с отсутствием у мужчины документов следователи обращаются ко всем, кто может помочь в установлении его личности.

Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, волос темный короткий. Был одет: футболка серая, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о личности пострадавшего или обстоятельствах случившегося, просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефонам: +7 (3852) 29-31-85, 24−38−01.

Барнаульский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку.

Также 28 мая девушка-пешеход получила тяжелые травмы на опасном переходе в Барнауле.

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