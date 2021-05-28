На железной дороге в Новоалтайске обнаружили мужчину с множеством травм

28 мая в полицию поступило сообщение о травмированном мужчине, который лежит на железнодорожных путях в районе остановочного пункта Сосняк.
Прибывшие на место происшествия следователи провели осмотр железнодорожного участка, пострадавшего доставили в горбольницу Барнаула, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы. В данный момент он находится в тяжелом состоянии.
В связи с отсутствием у мужчины документов следователи обращаются ко всем, кто может помочь в установлении его личности.
Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, волос темный короткий. Был одет: футболка серая, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.
Всех, кому что-либо известно о личности пострадавшего или обстоятельствах случившегося, просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефонам:
Барнаульский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку.
Также 28 мая девушка-пешеход получила тяжелые травмы на опасном переходе в Барнауле.