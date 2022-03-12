На жителя Алтайского края завели уголовное дело за кражу 10 бутылок водки и 8 палок колбасы

В Алтайском крае в Чарышском районе мужчина разбил окно сельского магазина и похитил оттуда десять бутылок водки, восемь палок колбасы разных производителей, пятнадцать свечей и упаковку спичек.

Пострадавший владелец магазина обратился в полицию.

Участковый установил и задержал подозреваемого. Им оказался 52-летний местный житель. Мужчина раскаялся в содеянном и вернул похищенное в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее барнаулец украл более 180 тысяч рублей из боксерских перчаток друга.