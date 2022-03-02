Барнаулец украл более 180 тысяч рублей из боксерских перчаток товарища

В Алтайском крае мужчина похитил у друга деньги, которые для надежности хранились в боксерских перчатках, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, который пару месяцев продал свой автомобиль за 180 тыс. рублей.

«Начал копить на новое транспортное средство, откладывая с заработной платы наличность в боксерские перчатки. В какой-то момент решил взять из тайника 1000 рублей, но обнаружил отсутствие сбережений», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого — им оказался 30-летний друг потерпевшего.

«Только друг знал о том, где хранится крупная сумма денег, так как ранее заявитель хвалился и показывал ему свои богатства», — уточнили в МВД.

Все похищенные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды. После задержания он частично возместил ущерб.

Барнаульцу грозит до 6 лет лишения свободы за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Барнауле кладовщик хладнокровно украл 11 мешков замороженной горбуши.