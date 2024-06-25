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Происшествия

На жителя Барнаула напали и хотели похитить

На парня напали и хотели затащить в машину, сообщает "Инцидент Барнаул".

Женщина из окна многоэтажки видела, как к пострадавшему подошли трое мужчин и начали бить, называя закладчиком. Они хотели затащить его в машину, но бдительные прохожие не дали этому случиться. После этого они уехали.

Парень остался сидеть на месте и что-то высматривать в траве, а после ушел, после чего подъехали сотрудники Росгвардии.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Барнаульца, который бегал с окровавленным ножом, доставили в психиатрическую клинику.

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