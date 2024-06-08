Погибли два человека.

По словам представителей Госавтоинспекции, водитель Mazda Demio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским междугородним автобусом King Long.

ДТП на Змеиногорском тракте. Инцидент Барнаул

ДТП на Змеиногорском тракте. Инцидент Барнаул

В результате водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте ДТП, еще одна пассажирка иномарки с полученными травмами госпитализирована, указывает "Инцидент Барнаул".

Ранее в Барнауле столкнулись автобус и внедорожник. На пересечении улиц Гоголя и Ядринцева произошло ДТП с участием автобуса №65 и автомобиля УАЗ.

Водитель УАЗа совершал маневр поворота на ул. Ядринцева, когда автобус пошел на обгон и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП пострадала женщина — пассажир УАЗа, она получила серьезную травму лба.

В результате аварии травмы получили шесть пассажиров. Пятеро из них согласились на госпитализацию для более детального обследования, а одному оказали помощь на месте происшествия, и он отказался ехать в больницу. Также была опубликована фотография с места события.

Самое важное - в нашем Telegram-канале