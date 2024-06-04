В Барнауле столкнулись автобус и внедорожник

На пересечении улиц Гоголя и Ядринцева произошло ДТП с участием автобуса №65 и автомобиля УАЗ. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

Автор публикации сообщает, что водитель УАЗа совершал маневр поворота на ул. Ядринцева, когда автобус пошел на обгон и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП пострадала женщина — пассажир УАЗа, она получила серьезную травму лба.

В результате аварии травмы получили шесть пассажиров. Пятеро из них согласились на госпитализацию для более детального обследования, а одному оказали помощь на месте происшествия, и он отказался ехать в больницу. Также была опубликована фотография с места события.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина заявила, что органы надзора проведут проверку перевозчика. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего и сопутствующие обстоятельства. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял это дело под свой контроль. Об этом пишет «МК на Алтае».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло смертельное ДТП.

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