В алтайском городе из-за коммунальной аварии затопило набережную, без воды остались жилые дома

Порыв водопровода диаметром 200 мм случился у дома № 22 по проспекту Ленина, вода из трубы разлилась вдоль набережной.
Холодную воду на время устранения аварии выключали в домах на Ленина, Калинина и Октябрьской. Для ликвидации повреждения нужно вскрывать грунт, отмечает издание.
Сколько времени понадобится на устранение ЧП пока неизвестно.
Для жителей домов, оказавшихся в зоне аварии, организован подвоз питьевой воды.
С 21 апреля в Рубцовске жители первых и вторых Черемушек в Рубцовске остаются без горячей воды. По данным портала «Местное время», без горячей воды находится 90 многоквартирных домов. Специалисты Сибирской генерирующей компании работают над устранением порыва.
Поврежденной трубе более 25 лет и она начала рассыпаться, отмечают в СГК. Требуется замена 100-метрового участка трубопровода.
Подачу горячей воды в северной части города обещают 24−25 апреля.