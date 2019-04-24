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Происшествия

В алтайском городе из-за коммунальной аварии затопило набережную, без воды остались жилые дома

23 апреля в Рубцовске из-за порыва трубы подтопило набережную имени Петрова, сообщает Рубцовск.инфо. Авария оставила без воды ряд жилых домов.

Труба.
Труба.
barnaul.org

Порыв водопровода диаметром 200 мм случился у дома № 22 по проспекту Ленина, вода из трубы разлилась вдоль набережной.

Холодную воду на время устранения аварии выключали в домах на Ленина, Калинина и Октябрьской. Для ликвидации повреждения нужно вскрывать грунт, отмечает издание.

Сколько времени понадобится на устранение ЧП пока неизвестно.

Для жителей домов, оказавшихся в зоне аварии, организован подвоз питьевой воды.

С 21 апреля в Рубцовске жители первых и вторых Черемушек в Рубцовске остаются без горячей воды. По данным портала «Местное время», без горячей воды находится 90 многоквартирных домов. Специалисты Сибирской генерирующей компании работают над устранением порыва.

Поврежденной трубе более 25 лет и она начала рассыпаться, отмечают в СГК. Требуется замена 100-метрового участка трубопровода.

Подачу горячей воды в северной части города обещают 24−25 апреля.

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