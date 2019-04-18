На Алтае более тысячи человек из-за аварии вновь остались без воды

17 августа в Рубцовске произошла очередная коммунальная авария. Порыв на водопроводе привел к тому, что больше тысячи жителей густонаселенного района «Черемушки» остались без воды.

Как пишет газета «Местное время», сообщение об аварии поступило на пульт диспетчера Единой службы Рубцовска вчера в 12.45. Оказалось, что поврежден водовод диаметром 300 мм по улице Алтайская, 169а.

В результате коммунальщики отключили подачу воды в шести домах, где проживает 1097 рубцовчан, в том числе 301 ребенок.

Для ликвидации аварии привлечены силы и средства аварийно-восстановительной бригады «Рубцовского водоканала».

Также организован подвоз воды к домам.

За последний месяц это далеко не единственная коммунальная авария в Рубцовске. В начале апреля в районе «Черемушки» произошло обрушение свода коллектора на участке длиной 15 метров.

Месяцем раньше серьезная авария на рубцовском коллекторе привела к тому, что в городе ввели режим повышенной готовности.