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Жизнь

На Алтае более тысячи человек из-за аварии вновь остались без воды

17 августа в Рубцовске произошла очередная коммунальная авария. Порыв на водопроводе привел к тому, что больше тысячи жителей густонаселенного района «Черемушки» остались без воды.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Как пишет газета «Местное время», сообщение об аварии поступило на пульт диспетчера Единой службы Рубцовска вчера в 12.45. Оказалось, что поврежден водовод диаметром 300 мм по улице Алтайская, 169а.

В результате коммунальщики отключили подачу воды в шести домах, где проживает 1097 рубцовчан, в том числе 301 ребенок.

Для ликвидации аварии привлечены силы и средства аварийно-восстановительной бригады «Рубцовского водоканала».

Также организован подвоз воды к домам.

За последний месяц это далеко не единственная коммунальная авария в Рубцовске. В начале апреля в районе «Черемушки» произошло обрушение свода коллектора на участке длиной 15 метров.

Месяцем раньше серьезная авария на рубцовском коллекторе привела к тому, что в городе ввели режим повышенной готовности.

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