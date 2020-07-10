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Начальник филиала «Южного ДСУ» в Алтайском крае попался на преступлении

Начальник филиала ГУП ДХ Алтайского края «Южное ДСУ» в Новичихинском районе признался в растрате. Об этом сообщили в следственном комитете.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Дмитрий Лямзин.

В 2019 году он в должности начальника похитил путем продажи третьим лицам вверенное имущество. Ущерб предприятию составил более 370 тысяч рублей.

Какое именно имущество распродал начальник — не уточняется.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) передали на рассмотрение суда.

Ранее следком возбудил уголовные дела в отношении начальника и замначальника двух филиалов Северо-Западного дорожно-строительного управления.

Оба проходят по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

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