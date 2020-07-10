Начальник филиала «Южного ДСУ» в Алтайском крае попался на преступлении

В 2019 году он в должности начальника похитил путем продажи третьим лицам вверенное имущество. Ущерб предприятию составил более 370 тысяч рублей.
Какое именно имущество распродал начальник — не уточняется.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) передали на рассмотрение суда.
Ранее следком возбудил уголовные дела в отношении начальника и замначальника двух филиалов Северо-Западного дорожно-строительного управления.
Оба проходят по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).