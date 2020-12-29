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Происшествия

Начальник расстрелял подчиненного за отказ поработать в выходной

В Москве начальник одной из организаций расстрелял своего подчиненного из газового пистолета за отказ остаться на работе в выходной, сообщает ТАСС.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Инцидент произошел 27 декабря. У пострадавшего на момент конфликта уже закончилась рабочая смена и он собирался уходить домой.

«Начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что работник отказался остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день», рассказало источник агентства.

Пострадавший обратился за медпомощью. Врачи диагностировали химический ожог глаза.

Ранее алтайский предприниматель устроил своим работникам годовую задержку зарплаты и требовал трудиться.

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