Начальник расстрелял подчиненного за отказ поработать в выходной

Инцидент произошел 27 декабря. У пострадавшего на момент конфликта уже закончилась рабочая смена и он собирался уходить домой.
«Начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что работник отказался остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день», рассказало источник агентства.
Пострадавший обратился за медпомощью. Врачи диагностировали химический ожог глаза.
Ранее алтайский предприниматель устроил своим работникам годовую задержку зарплаты и требовал трудиться.