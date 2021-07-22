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Происшествия

Начальник ставропольского ГИБДД прокомментировал золотой интерьер своего особняка

Глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов прокомментировал дизайн интерьера особняка, в котором жил, пишет РИА Новости.

Дома у экс-главы ГИБДД Ставрополья.
Дома у экс-главы ГИБДД Ставрополья.
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Полицейского арестовали по делу о взятках на 19 млн рублей. Дом обставлен с большим размахом в стиле классицизма. Среди прочего там установлен позолоченный унитаз.

«Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — заявил Сафонов.

Следственный комитет 20 июля сообщил, что на Ставрополье задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, двух его подчиненных и четверых гражданских лиц. Следствие читает, что они руководили преступной группой и совершали коррупционные и должностные преступления, пишет polit.ru.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что задержаны около 30 полицейских.

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