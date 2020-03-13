Начальник столичного отдела уголовного розыска устроил фотосессию с трупами в морге

Вместе с ним работы лишилась оперуполномоченный того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пурышева.
Съемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений, проведено служебное расследование, говорится в сообщении столичного главка МВД.
За упущения в кадровой работе привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу столицы, пишет bfm.ru.
Из органов внутренних дел будут уволены несколько сотрудников за несоответствие занимаемым должностям.
Стриптиз
Ранее сотрудницы петербургской судмедэкспертизы устроили стриптиз в морге. Уволены мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором соответственно. Их руководитель Виктор Василенко отстранен от должности на время проверки. СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» — это бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.