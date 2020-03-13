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13 марта
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Происшествия

Начальник столичного отдела уголовного розыска устроил фотосессию с трупами в морге

Начальник уголовного розыска столичного отдела МВД по району Щукино майор полиции Вячеслав Горнеев уволен после скандальной фотосессии с телами умерших люедй в морге.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

Вместе с ним работы лишилась оперуполномоченный того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пурышева.

Съемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений, проведено служебное расследование, говорится в сообщении столичного главка МВД.

За упущения в кадровой работе привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу столицы, пишет bfm.ru.

Из органов внутренних дел будут уволены несколько сотрудников за несоответствие занимаемым должностям.

Стриптиз

Ранее сотрудницы петербургской судмедэкспертизы устроили стриптиз в морге. Уволены мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором соответственно. Их руководитель Виктор Василенко отстранен от должности на время проверки. СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» — это бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.

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