Стриптиз в морге: сотрудниц питерской судмедэкспертизы уволили за «стринги со стразами»

Увольнения и последующая проверка последовали после корпоратива на 23 февраля. Для мужчин бюро пригласили профессиональную стриптизершу.
Ранее издание опубликовало видео из ординаторской морга на Екатерининском проспекте, где девушка в костюме морячки вылезает из коробки, начинает танцевать стриптиз и остается только в стрингах, расшитых стразами, и на каблуках.
СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» — это бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного, пишет znak.com.
«Василенко отстранен от исполнения обязанностей заведующего на время проверки. В отношении остальных все решения будут завтра, их заявления пока не рассмотрены. Проверка продолжается», — заявили в Смольном.
В прошлом году также произошел скандал после корпоратива на 23 февраля — тогда бурятским полицейским подарили «зажигательный» эротический танец. МВД Бурятии посчитало нарушением этики стриптиз, который девушка исполнила 22 февраля перед полицейскими в актовом зале отдела полиции в Улан-Удэ.