Начальника автоколонны задержали по делу о падении автобуса в реку

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку, сообщает Следком.

Напомним, 10 мая в реку Мойку упал автобус. Погибли семь человек. Водитель автобуса мог в ту смену работать 20 часов подряд. Известно, что он не справился с управлением.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны «Такси», организовавшего перевозку людей.

«В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в «Такси», — сообщили в Следкоме.

По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.

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