Начальника железнодорожной станции в сибирском регионе будут судить за взятку

В Новосибирской области 32-летний начальник железнодорожной станции Комбинатская предстанет перед судом. Он обвиняется в получении крупной взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает Восточный МСУТ СК России.

По информации следствия, начальник станции в марте 2021 года через посредника получил взятку в размере 75 тыс. рублей. Сумма предназначалась для сокрытия транспортного происшествия.

После получения денежных средств, начальник станции внес заведомо ложные сведения в акты о повреждении вагонов.

Преступную деятельность обвиняемого удалось предотвратить сотрудникам транспортной полиции Омска.

Дело будет рассмотрено в Куйбышевском районном суде НСО.

Ранее стало известно, что бывшего борца с коррупцией осудили за получение взятки в Барнауле.