Начальника железнодорожной станции в сибирском регионе будут судить за взятку

По информации следствия, начальник станции в марте 2021 года через посредника получил взятку в размере 75 тыс. рублей. Сумма предназначалась для сокрытия транспортного происшествия.
После получения денежных средств, начальник станции внес заведомо ложные сведения в акты о повреждении вагонов.
Преступную деятельность обвиняемого удалось предотвратить сотрудникам транспортной полиции Омска.
Дело будет рассмотрено в Куйбышевском районном суде НСО.
Ранее стало известно, что бывшего борца с коррупцией осудили за получение взятки в Барнауле.