Начался сбор подписей за полный запрет полетов Sukhoi Superjet 100 в России

Петиция адресована авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежал сгоревший авиалайнер.
«Российские авиавласти, по идее, должны бы запретить как минимум на время эксплуатацию SSJ 100, слишком много поломок и происшествий. Но, могу предположить, сделано это не будет. Слишком уж много средств из бюджета закачано в этот проект», — пишет автор петиции Елена Кузнецова.
На момент выхода материала петицию подписали около 60 тыс. человек. «Не хочется быть мясом, хочется спокойствия», — отмечает Елена Кузнецова.