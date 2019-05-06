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6 мая
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Происшествия

Начался сбор подписей за полный запрет полетов Sukhoi Superjet 100 в России

В связи с катастрофой в аэропорту «Шереметьево», где сгорел самолет Sukhoi Superjet 100 и погиб 41 человек, на сайте Change.Org начался сбор подписей за введение запрета на эксплуатацию самолетов этой марки.

ЧП в Шереметьево.
ЧП в Шереметьево.
sledcom.ru

Петиция адресована авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежал сгоревший авиалайнер.

«Российские авиавласти, по идее, должны бы запретить как минимум на время эксплуатацию SSJ 100, слишком много поломок и происшествий. Но, могу предположить, сделано это не будет. Слишком уж много средств из бюджета закачано в этот проект», — пишет автор петиции Елена Кузнецова.

На момент выхода материала петицию подписали около 60 тыс. человек. «Не хочется быть мясом, хочется спокойствия», — отмечает Елена Кузнецова.

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