Начался сбор подписей за полный запрет полетов Sukhoi Superjet 100 в России

В связи с катастрофой в аэропорту «Шереметьево», где сгорел самолет Sukhoi Superjet 100 и погиб 41 человек, на сайте Change.Org начался сбор подписей за введение запрета на эксплуатацию самолетов этой марки.

Петиция адресована авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежал сгоревший авиалайнер.

«Российские авиавласти, по идее, должны бы запретить как минимум на время эксплуатацию SSJ 100, слишком много поломок и происшествий. Но, могу предположить, сделано это не будет. Слишком уж много средств из бюджета закачано в этот проект», — пишет автор петиции Елена Кузнецова.

На момент выхода материала петицию подписали около 60 тыс. человек. «Не хочется быть мясом, хочется спокойствия», — отмечает Елена Кузнецова.