Начался суд над алтайским дембелем, которого обвиняют в избиении солдата-срочника

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело жителя Алтайского края Владислава Келя, которого обвиняют в том, что он во время службы в армии в конце 2018 года избил солдата Алексея Иванова, из-за чего тот с разрывом селезенки оказался в реанимации. Об этом сообщает агентство « Сахалин и Курилы ».

Напомним, о происшествии стало известно 14 декабря. Выяснилось, что еще 6 декабря Иванов получил травму. Сам он сообщил врачам, что упал. По версии следствия, Кель ударил Иванова, когда тот уснул во время тренировки. Врачи сделали рентген, исключили перелом ребер и снова отправили Алексея Иванова в часть. Там он с давлением 60 на 30 и сильнейшими болями пробыл еще неделю, жил по армейскому распорядку. 11 декабря солдата доставили в реанимацию областного военного госпиталя, где специалисты диагностировали разрыв селезенки.

За это время Кель успеет демобилизоваться, покинуть остров и уехать домой. Но военные следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.

По версии родственников, Иванов стал жертвой «наматывания» — якобы системы в армии, введенной дембелями. Суть его сводится к тому, что новички должны давать деньги и другие материальные ценности, чтобы их не били. Родные солдата говорили, что за полгода службы они передавали Иванову несколько телефонов и деньги. Однако официально эту версию не подтвердили.

Сегодня состояние Алексея стабилизировалось. Ему сделали операцию по удалению селезенки. Молодому человеку предстоит долгий путь к восстановлению.

Первое заседание состоялось в присутствии представителей сторон потерпевших. На заседании был и сам подозреваемый — Владислав Кель прибыл на остров вместе с адвокатом из Алтайского края.